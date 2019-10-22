Россия и Турция нашли решение по ситуации на северо-востоке Сирии

Владимир Путин подчеркнул, что Сирия должна быть освобождена от иностранного военного присутствия

Во вторник истекает 120-часовое перемирие на северо-востоке Сирии. О нём договорились Турция и США ещё 17 октября. Курдские формирования выполнили условия соглашения и до окончания моратория на военные действия покинули зону безопасности в приграничных с Турцией районах. Территории, ранее подконтрольные курдам, теперь занимают сирийские правительственные войска. А договорённости, достигнутые 22 октября на переговорах президентов России и Турции, несомненно, будут способствовать дальнейшей стабилизации ситуации в Арабской Республике.

По итогам переговоров Москва и Анкара выработали общее видение событий, происходящих на северо-востоке Сирии. Россия и Турция подтвердили приверженность сохранению территориальной целостности арабской республики. Операция турецких сил будет ограничена сложившимся районом действий. Стороны примут все меры, чтобы ситуацией не воспользовались боевики террористических группировок.​

В момент начала беседы двух лидеров до завершения объявленного Турцией перемирия оставались считанные часы. Крепкое рукопожатие. Не то что протокольное приветствие Эрдогана и американского вице-президента Майка Пенса несколько дней назад. Тема переговоров та же – Сирия, но тон другой.

Характер российско-турецких отношений поможет найти пути решения кризиса, подчеркивает Путин, называя сложившуюся в регионе ситуацию непростой.

"Ситуация в регионе очень острая, мы это все видим, понимаем. Думаю, наша встреча сегодняшняя, наши консультации очень востребованы. Хочу выразить надежду на то, что тот уровень российско-турецких отношений, которого мы достигли за последнее время, он сыграет свою роль в урегулировании всех вопросов сложных, которые в регионе сложились на сегодняшний день. И позволит найти ответы на все, даже очень сложные вопросы в интересах как Турции, так и России - в интересах всех стран региона", - сказал Путин.

"Благодарю за ваше приглашение. Считаю, что оно пойдёт на пользу именно в тот период, когда в нашем регионе складывается очень сложная ситуация. До этого мы также были также в контакте с вами, поддерживали тесные связи. Сегодняшняя встреча даст нам возможность более подробно обсудить ситуацию, и это, несомненно, позволит обеспечить мир", - отметил со своей стороны Эрдоган.

Сейчас именно Россия определяет развитие событий в Сирии. Брошенный американцами аэродром Табка в провинции Ракка занимают вертолёты ВКС России. Цель российских военных – обеспечить порядок.

Никакие военные действия не должны мешать политическому процессу, подчеркивает Москва. За стол переговоров уже сели официальный Дамаск и курды. Контролируемые ими территории сейчас планомерно занимает правительственная армия. Кроме того, командование курдских формирований заявило, что все их бойцы покинули зону безопасности на северо-востоке Сирии. За ситуацией внимательно следят и в Европе. Германия предложила создать на сирийско-турецкой границе зону безопасности, контролировать которую будут международные силы при участии Москвы и Анкары. Турции не важно, кто будет контролировать эту территорию - важно, чтобы там не было террористов, заявляет Эрдоган, подразумевая курдские формирования. Фактически сейчас Сирия сплотилась под натиском внешнего врага. Операцию "Источник мира" официальный Дамаск считает агрессией. Сразу после её начала президент Асад встретился с представителями всех политических и военных сил страны, включая курдов – рассказал он сегодня, общаясь с военными в провинции Идлиб.

"Это не политическое решение, а конституционная и патриотическая обязанность. Если бы мы этого не сделали, то не заслуживали бы этой земли. Президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу, а также вывез заводы из Алеппо, а теперь Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли с ее природными богатствами", - отметил Асад.

Все это в сотрудничестве с американцами, уверен президент Сирии. Однако, теперь в отношениях, между союзниками, словно пробежала черная кошка. Санкции и экспрессивное письмо Трампа турецкому лидеру, в котором американский президент призывает коллегу "Не валять дурака" меркнут перед заявлением госсекретаря Помпео.

Важно понимать, что США угрожают своему союзнику по НАТО. Армия Турции - вторая по боевой мощи в Североатлантическом альянсе. И вновь ничего личного – только бизнес. Фактически предав курдов, американцы теперь готовы их защищать. Не всех и не везде, а лишь там, где есть нефть. Одна из американских добывающих компаний любезно готова предоставить курдам свои услуги, чтобы у них были деньги, в которых они так нуждаются – "Мы кое-что придумали" - поясняет президент Трамп. При этом американские военные будут охранять этот нефтяной регион. Какой именно, неизвестно. Большая же часть американского военного контингента пока передислоцируется в соседний Ирак, но и там им не слишком рады. Официальный Багдад давал Вашингтону разрешение лишь на транзит, но никак не на размещение военных и техники. В Сирии местные жители устроили американцам эффектные проводы: под крики "предатели" и град из гнилых овощей.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".