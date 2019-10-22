Водитель иномарки дважды наехал на 64-летнюю женщину

Инцидент сняла камера уличного видеонаблюдения

В Ангарске во вторник задержан предполагаемый виновник ДТП, который несколько раз переехал пешехода на машине и скрылся. Пострадавшая - 64-летняя женщина - госпитализирована с множественными травмами. Пока подозреваемый мужчина арестован на 15 суток. По результатам дальнейших проверок будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства случившегося говорят не в пользу автомобилиста.

Поворот во дворе дома, но водитель белой иномарки даже на малой скорости в него не вписался. Наехал на тротуар, по которому в это время шла женщина. И такое впечатление, что даже не тормозил. Судя по всему, машина остановилась просто из-за того, что под колесами застрял человек. Иномарка праворульная. Вот выходит не водитель - пассажир. Смотрит, что произошло и спокойно уходит. А водитель, сдав немого назад, нажимает на педаль газа, переезжает лежащего человека и скрывается. В погоню отправляется темный Nissan.

Очевидцам задержать нарушителя не удалось, передает "ТВ Центр". Машину позже нашли полицейские, но без водителя. Его удалось поймать лишь на следующий день. Говорит: не хотел, чтобы так все получилось. Мол, искренне сожалеет.

В момент наезда на человека мужчина, скорее всего, был пьян. Поэтому не справился с управлением в простейшей ситуации и именно поэтому решил сбежать. Но сейчас доказать, что водитель был нетрезв, невозможно. Виновника пока что арестовали на 15 суток за оставление места ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела - статья будет зависеть от тяжести полученных травм пешеходом. Потерпевшая пенсионерка сейчас в больнице. Диагноз уточняется.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".