Фармкомпании выплатят $260 млн в рамках дела об "опиоидном кризисе" в США

Гиганты американской фармацевтики готовы к соглашению

Крупнейшие фармкомпании США добились отмены федерального судебного процесса по делу о так называемом "опиоидном кризисе". Речь о распространении лекарств, содержащих наркотические вещества. Следствием приёма таких медикаментов за последние 20 лет стали свыше 400 тысяч летальных исходов. Разбирательство поручили суду в штате Огайо. Но в самый последний момент слушания отменили.

На мировую с жертвами опиоидной эпидемии гиганты американской фармацевтики - компании McKesson, AmerisourceBergen, Cardinal Health и Teva - идут уже, когда совсем пахнет жареным. Всего за несколько часов до того, как присяжные должны войти в зал федерального суда в Кливленде, штат Огайо, и, судя по общественному настрою, вынести обвинительный приговор, ответчики соглашаются выплатить компенсации общей суммой 260 миллионов долларов, передает "ТВ Центр".

Это, по сути, только первый шаг к куда более впечатляющему соглашению. 2500 исков по всей Америке. 2500 недавно еще здоровых американцев, по незнанию превратившихся в наркоманов. Речь может идти о возмещениях в размере 48 миллиардов долларов. Больше в истории США платили пострадавшим лишь табачные компании. Раскошелиться в этот раз, судя по всему, придется и тем, кто лекарства с опиоидами разрабатывал и производил, и тем, кто ими торговал.

О масштабах бедствия в США заявляли и на высшем уровне. Дональд Трамп озвучивал страшные цифры: за последние 20 лет в Америке от передозировки опиоидами умерли более 400 тысяч человек. Для сравнения: в России жертв наркотиков - в десятки раз меньше. Всё дело, считают эксперты, в особенностях врачебной практики за океаном. Американские медики налево и направо выписывают пациентам обезболивающие с наркотическим содержимым - например, оксиконтин или викодин. Фармацевтические же компании - и это главный аргумент стороны обвинения - сознательно приуменьшают опасность. Даже пойдя на мировую, настаивают на том, что зависимость возникает крайне редко. Родственники погибших, тем не менее, безутешны. Да и многие из тех, кому повезло выжить, уверены: никакие деньги не вернут им здоровье.

Теперь это дело уходит на федеральный уровень. Впрочем, аналитики уверены: ответчики откупятся. И едва ли за решетку попадет хоть кто-нибудь виновный в гибели людей.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".