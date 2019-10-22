ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У американцев на МКС сломались чайник и плита. Россияне им помогли

22:36
  • вторник
  • 22 октября 2019

В американском сегменте станции сломалась кухня

Российские космонавты пришли на помощь коллегам из США, вместе с которыми несут вахту на Международной космической станции.

На кухне в американском сегменте после короткого замыкания сломались чайник и плита. Командир МКС Лука Пармитано уже попросил специалистов центра управления полётами в Хьюстоне как можно скорее решить проблему, передает "ТВ Центр".

А пока оказавшихся в беде товарищей накормили наши космонавты. Запас ресурсов в российском модуле "Звезда" имеется. Всего на орбите сейчас работают шесть человек - россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.

Читайте также:
Главное сегодня
Астронавт США в открытом космосе
Астронавт США в открытом космосе
МКС
МКС
Астронавты США на МКС
Астронавты США на МКС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.