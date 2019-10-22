У американцев на МКС сломались чайник и плита. Россияне им помогли

В американском сегменте станции сломалась кухня

Российские космонавты пришли на помощь коллегам из США, вместе с которыми несут вахту на Международной космической станции.

На кухне в американском сегменте после короткого замыкания сломались чайник и плита. Командир МКС Лука Пармитано уже попросил специалистов центра управления полётами в Хьюстоне как можно скорее решить проблему, передает "ТВ Центр".

А пока оказавшихся в беде товарищей накормили наши космонавты. Запас ресурсов в российском модуле "Звезда" имеется. Всего на орбите сейчас работают шесть человек - россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.