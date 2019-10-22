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Появились подробности смертельной перестрелки в Ростовской области

20:45
  • вторник
  • 22 октября 2019

Местные жители назвали зачинщиков конфликта

Состояние двоих раненых во время стрельбы на хуторе Чернозубов в Ростовской области тяжелое. Как сообщили врачи местной больницы, оба находятся в реанимации. Ранее сообщалось, что еще пятеро участников перестрелки погибли. Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело.
Перестрелка в Ростовской области: пятеро погибших

Перестрелку устроили обитатели хутора в Орловском районе Ростовской области. Участники конфликта, по рассказам местных жителей – семьи Бациевых и Дакишвили. Они судились друг с другом на протяжении нескольких лет. Случались и потасовки, но до кровопролития дело не доходило. Причина конфликта -  участки для выпаса скота.

Перестрелку спровоцировало то, что Бациевы засеяли поле, которое Дакишвили считали своим. Местные жители называют главными агрессорами Дакишвили – это семейство не ладило с соседями, сообщает телеканал "360".

Следователи сейчас выясняют все детали конфликта. Устанавливаются также участники кровавого инцидента.

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