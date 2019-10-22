Российскую военную полицию отправят к зоне турецкой операции в Сирии

Со среды в зону за пределами турецкой операции в Сирии вводится российская военная полиция и сирийские военнослужащие

Подразделения российской военной полиции в Сирии со среды будут введены в северо-восточные районы арабской республики. Вместе с сирийскими пограничниками они будут содействовать отводу курдских вооружённых формирований от турецкой границы, передает "ТВ Центр".

Договорённость об этом была достигнута во вторник на переговорах президентов России и Турции. Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжалась более 6 часов. Как заявил глава российского государства, Москва разделяет обеспокоенность Анкары в связи с ростом в приграничных районах Сирии этнических противоречий, которые в последнее время искусственно подогревались со стороны

"Сирия должна быть освобождена от незаконного иностранного военного присутствия. Достичь прочной и долгосрочной стабилизации в Сирии в целом, на наш взгляд, можно только при соблюдении условий суверенитета и территориальной целостности этой страны. Это принципиальная позиция, и мы обстоятельно говорили об этом с президентом Турции. Важно, что турецкие партнёры разделяют такой подход. Защищать мир и спокойствие на границе туркам и сирийцам предстоит вместе", - отметил Путин.