Пойманная с наркотиками Бочкарева пожаловалась на травлю

Актриса призналась, что "не может дышать"

Наталья Бочкарева не понимает причин ненависти и злости со стороны своих подписчиков. Актриса впервые после скандала с найденными в ее автомобиле наркотиками решила открыть комментарии к своему посту в Instagram – и тут же, по ее словам, получила "целый "Камаз" негатива".

Артистка признает, что желание подписчиков выяснить подробности скандала с наркотиками естественно. Однако так же естественно, считает Бочкарева, и ее нежелание что-либо объяснять.

"Почему, если ты публичный человек, то, значит, обязательно должен рассказывать о каждом своем шаге на весь мир?", - задается вопросом актриса. Наталья также призвала журналистов не вмешиваться в дела ее семьи. Бочкарева не желает, чтобы те в поисках "искрометных заголовков" донимали ее детей, родственников и знакомых.

По словам актрисы, из-за постоянного давления извне она не может "дышать спокойно". Бочкарева подчеркнула, что не позволит называть себя наркоманкой и попросила оставить ее, наконец, в покое, пишет издание "Дни.ру".