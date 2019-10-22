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11-летняя синхронистка погибла во время тренировки в бассейне

21:46
  • вторник
  • 22 октября 2019

Это не первый случай в бассейне "Олимпия"

Трагический инцидент в Перми: во время тренировки юных синхронисток утонула 11-летняя девочка. На месте происшествия работают следователи, они выясняют обстоятельства гибели ребенка.
На подмосковной базе отдыха утонула двухлетняя девочка. СК завел дело

Как сообщили в Следственном комитете,  специалисты изымают записи с камер видеонаблюдения. Для выяснения причин трагедии назначена судебно-медицинская экспертиза.

Тренировка проходила в группе синхронного плавания в бассейне "Олимпия", в Индустриальном районе Перми. Девочку достали из воды без сознания, целый час реанимировали, затем госпитализировали. Позже медики сообщили, что спасти ребенка не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека", говорится в сообщении СК.

Это не первый случай в бассейне "Олимпия". Весной прошлого года здесь же, во время тренировки по подводному плаванию задохнулась 10-летняя девочка. Ребенка госпитализировали в бессознательном состоянии. Врачи месяц боролись за ее жизнь – но безуспешно, напоминает "Р-Спорт".

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