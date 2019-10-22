Лукашенко ответил на размещение американских танков у границ Белоруссии

Белорусский лидер обеспокоен нестабильностью в соседней стране

Минск найдет, чем ответить на размещение американских танков в Литве. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать соответствующий план.

О реакции Александра Лукашенко на появление бронетехники стран НАТО в непосредственной близости от границ государства рассказал госсекретарь Совбеза Станислав Зась. Он напомнил, что танки США будут находиться в Литве - на полигоне Пабраде, всего в 15 километрах от границы Белоруссии.

"До сих пор американских подразделений в этой стране не было. Сейчас они там появляются", — заявил Зась. Госсекретарь подчеркнул, что в такой ситуации ответные меры прорабатываются в любой стране.

Беспокойство Минска вызывают и запланированные масштабные учения НАТО. Крупнейшие за последние 25 лет маневры Defender Europe пройдут весной 2020 года. В них примут участие около 40 тысяч военнослужащих из 18 стран, напоминает агентство "БелТА".