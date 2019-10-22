ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова поставила на место завравшегося Цукерберга

22:22
  • вторник
  • 22 октября 2019

Слова основателя Facebook – "фейк ньюз"

Мария Захарова высмеяла заявление Марка Цукерберга об обнаруженных попытках вмешательства в выборы в США. Официальный представитель МИД России назвала слова основателя соцсети Facebook дезинформацией.
Захарова похвалила Трампа за откровенность

Ранее Цукеберг заявил о том, что Facebook раскрыл целый ряд попыток вмешательства Китая, Ирана и России в президентские выборы в США в 2020 году. Он утверждает, что сотрудники его компании удалили четыре сети иранских и российских аккаунтов. Это сделано в рамках "борьбы с зарубежным влиянием на американские выборы".

"СМИ: "Цукерберг считает, что РФ, КНР и Иран вмешиваются в подготовку к выборам 2020 года в США". Вот вам и "фейкньюз в соцсетях". Дешево и сердито", — написала в том же Facebook Мария Захарова.

Цукерберг уже не раз заявлял о развитии системы Facebook в плане противодействия зарубежному вмешательству. По словам основателя соцсети, она "играет роль в защите от вмешательства во все крупные выборы по всему миру с 2016 года".

Читайте также:
Главное сегодня
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.