Захарова поставила на место завравшегося Цукерберга

Слова основателя Facebook – "фейк ньюз"

Мария Захарова высмеяла заявление Марка Цукерберга об обнаруженных попытках вмешательства в выборы в США. Официальный представитель МИД России назвала слова основателя соцсети Facebook дезинформацией.

Ранее Цукеберг заявил о том, что Facebook раскрыл целый ряд попыток вмешательства Китая, Ирана и России в президентские выборы в США в 2020 году. Он утверждает, что сотрудники его компании удалили четыре сети иранских и российских аккаунтов. Это сделано в рамках "борьбы с зарубежным влиянием на американские выборы".

"СМИ: "Цукерберг считает, что РФ, КНР и Иран вмешиваются в подготовку к выборам 2020 года в США". Вот вам и "фейкньюз в соцсетях". Дешево и сердито", — написала в том же Facebook Мария Захарова.

Цукерберг уже не раз заявлял о развитии системы Facebook в плане противодействия зарубежному вмешательству. По словам основателя соцсети, она "играет роль в защите от вмешательства во все крупные выборы по всему миру с 2016 года".