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Британский парламент во II чтении принял законопроект о Brexit

22:38
  • вторник
  • 22 октября 2019

"За" высказались 329 депутатов

Процесс развода между Лондоном и Брюсселем, похоже, сдвинулся с мёртвой точки. Во вторник британские депутаты во втором чтении поддержали законопроект о "Брекзите" с включённым в него текстом новой сделки с Евросоюзом, передает "ТВ Центр".

Правда, перевес в пользу документа оказался не таким уж большим. "За" высказались 329 депутатов, "против" - 229. Результат голосования стал первой победой правительства Бориса Джонсона с момента его прихода к власти в конце июля. Не исключено, что решающую роль сыграло то, что премьер пригрозил Палате общин досрочными выборами в случае, если они снова пойдут против него.

Но и это не спасло его от очередного поражения. Во вторник парламентарии проголосовали против предложения Джонсона о принятии законопроекта о "Брекзите" в трехдневный срок. В ответ премьер-министр Соединённого Королевства заявил, что временно приостанавливает рассмотрение  документа и ускоряет подготовку к разводу с ЕС без сделки.

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