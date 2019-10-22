Британский парламент во II чтении принял законопроект о Brexit

"За" высказались 329 депутатов

Процесс развода между Лондоном и Брюсселем, похоже, сдвинулся с мёртвой точки. Во вторник британские депутаты во втором чтении поддержали законопроект о "Брекзите" с включённым в него текстом новой сделки с Евросоюзом, передает "ТВ Центр".

Правда, перевес в пользу документа оказался не таким уж большим. "За" высказались 329 депутатов, "против" - 229. Результат голосования стал первой победой правительства Бориса Джонсона с момента его прихода к власти в конце июля. Не исключено, что решающую роль сыграло то, что премьер пригрозил Палате общин досрочными выборами в случае, если они снова пойдут против него.

Но и это не спасло его от очередного поражения. Во вторник парламентарии проголосовали против предложения Джонсона о принятии законопроекта о "Брекзите" в трехдневный срок. В ответ премьер-министр Соединённого Королевства заявил, что временно приостанавливает рассмотрение документа и ускоряет подготовку к разводу с ЕС без сделки.