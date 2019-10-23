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Сделка Путина и Эрдогана закрепила лидирующие позиции России в арабском мире

09:13
  • среда
  • 23 октября 2019

В регионе почувствовали, у кого военная и политическая сила, заявил эксперт

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили процесс политического урегулирования конфликта в Сирии, а также итоги переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответила Вероника Крашенинникова, советник генерального директора МИА "Россия сегодня".

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"Россия заняла позиции лидирующей державы в регионе – и самой ответственной. Российские войска пришли на помощь Сирии в 2015 году. За четыре года Россия стала главнейшим государством не только в процессе сирийского урегулирования, но и ведущим игроком в арабском мире. Вы видели, как президента Путина принимали на прошлой неделе в Саудовской Аравии и ОАЭ. Чтобы российский триколор летал в арабском мире, такого не было еще никогда, чтобы висели 30-метровые портреты Путина. Арабский мир почувствовал, у кого сила военная и сила политическая. Таких позиций в регионе у России не было в последние 30 лет, сейчас мы достигаем очень высокого статуса в этой части мира", - сказала Крашенинникова.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео:

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Вероника Крашенинникова, советник Генерального директора МИА "Россия сегодня"
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