Российская военная полиция начала патрулировать окрестности Манбиджа

Они проследят за выводом подразделений курдов и будут пресекать провокации боевиков

Подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы уже приступили к патрулированию территории к северо-востоку от города Манбидж. Они будут содействовать выводу подразделений курдов, а также пресекать возможные провокации со стороны боевиков.

Патруль российской военной полиции на маршруте в окрестностях города Манбидж за последние дни стал обычным явлением. В населенных пунктах колонну с российскими флагами неизменно встречают приветствиями. А наши военнослужащие говорят, что уже узнают некоторых жителей. Особенно тех, кого видят почти каждый день.

В Манбидже к колонне наших военных присоединяется машина местной полиции. Помогает проехать по узким улочкам с хаотичным движением. Говорят, американские патрули, которые еще до минувшей недели контролировали район, такой чести не удостаивались. Да и проводили подразделения армии США далеко не так радушно, как пытались представить за океаном.

Сегодня и жители Манбиджа, и военнослужащие сирийской армии, которые взяли район под контроль, говорят: все дело в разнице подходов к миссии. Американцы, находясь здесь, преследовали исключительно свои цели. И как только обстановка поменялась, ушли, побросав и базы, и союзников. В свою очередь, российские военные с первого дня нахождения тут начали работу по обеспечению порядка и безопасности.

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"Нас сюда отправило командование вооруженных сил для поддержки наших войск в Манбидже. С этой позиции мы сможем наиболее эффективно поддержать нашу пехоту на передовой. Спасибо российской армии за поддержку. А от всех артиллеристов я могу сказать, что и мы готовы помочь нашим российским друзьям", - завил командир артиллерийского подразделения Сирийской Арабской Армии Хейри Рустам.

С российскими военнослужащими майор Рустам имел возможность пообщаться и обменяться опытом еще в России, когда в прошлом году принимал участие в Армейских играх. Наград его команда не завоевала, но командировка сыграла роль в карьере - теперь он служит на самых ответственных участках фронта. Арсенал не самый внушительный. Манбидж и позиции пехоты на передовой прикрывают всего несколько реактивных систем залпового огня и 130-миллиметровых гаубиц. Техника советская, еще 50-х годов, но проверенная временем и боями.

Район к северо-востоку от Манбиджа практически вплотную примыкает к линии соприкосновения правительственных войск и отрядов боевиков. С холма открывается вид на селение Кейрата. Дозорные неоднократно отмечали там передвижение вооруженных людей. Нередки и провокации.

"Около недели назад отряд боевиков ночью пошел на нас в атаку, но мы вовремя заметили их и открыли огонь. Они отступили", - рассказал капитан роты президентской охраны сирийской армии Али Даваби.

Теперь и в этом районе российские военные полицейские проводят патрулирование на постоянной основе. Их присутствие здесь - лучшая гарантия от любого рода провокаций.

Алексей Платонов, Андрей Пашутин. "ТВ Центр". Сирия.