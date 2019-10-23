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Brexit отменяется: британский парламент больно ударил по Борису Джонсону

08:39
  • среда
  • 23 октября 2019

Накануне показалось, что процесс развода между Лондоном и Брюсселем сдвинулся с мертвой точки

Палата общин нанесла болезненный удар по британскому премьеру Борису Джонсону. Депутаты, прежде всего оппозиция, отказались рассматривать в ускоренном порядке соглашение о Brexit. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Джонсон просит ЕС отложить Brexit на три месяца

Это решение приняли всего через несколько минут после того, как всё-таки одобрили сделку по выходу Британии из ЕС. Это было первое голосование, выигранное кабинетом Джонсона с момента его прихода на должность премьер-министра. Правительство отводило всего три дня на то, чтобы парламент рассмотрел и принял закон, который будет регулировать предстоящий процесс Brexit. Но только 308 депутатов были готовы  работать в предложенном Джонсоном графике, 322 - отказались, сочтя, что для столь важного документа - это слишком мало.

Таким образом, развода 31 октября, как предполагалось ранее, почти наверняка не будет. Премьер в ответ пригрозил, что не позволит затянуть процесс до января, и заявил, что в случае новой отсрочки британскому правительству придется объявить всеобщие выборы.

Видео: британский парламент во II чтении принял законопроект о Brexit

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