Как в мире отреагировали на переговоры Путина и Эрдогана

Эксперты, политики и СМИ обсуждают сделку Москвы и Анкары по Сирии

Договоренности Москвы и Анкары по ситуации на сирийско-турецкой границе, достигнутые на переговорах в Сочи - тема, к которой сейчас приковано внимание экспертов, политиков и мировой прессы, передает "ТВ Центр".

The Washington Post отмечает, что сделка закрепила ведущую роль российского президента в процессе урегулирования, в то время как американские войска из Сирии уходят. О растущем влиянии России пишет и The New York Times, отмечая это сразу в заголовке статьи. А по оценке британской The Independent, соглашение закрепит власть сирийского правительства над районами северо-восточной Сирии, которые ещё две недели назад контролировали курды.

Изменение ситуации в Сирии прокомментировал президент США Дональд Трамп. В своем твитере он назвал это "хорошей новостью".

По итогам переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые длились больше шести часов, был принят меморандум, где содержатся важные положения, касающиеся сохранения территориальной целостности Сирии и обеспечения безопасности в зоне проведения турецкой военной операции и за ее пределами.

Об основных положениях принятого документа Владимир Путин после встречи с Эрдоганом проинформировал по телефону президента Сирии. Российский лидер подчеркнул, главной задачей является продолжение совместных усилий по политическому урегулированию, включая работу в рамках Конституционного комитета.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Башар Асад полностью поддержал эти решения. Подробнее о переговорах Путина и Эрдогана смотрите в видео:

