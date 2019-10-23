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Как в мире отреагировали на переговоры Путина и Эрдогана

08:08
  • среда
  • 23 октября 2019

Эксперты, политики и СМИ обсуждают сделку Москвы и Анкары по Сирии

Договоренности Москвы и Анкары по ситуации на сирийско-турецкой границе, достигнутые на переговорах в Сочи - тема, к которой сейчас приковано внимание экспертов, политиков и мировой прессы, передает "ТВ Центр".
"Судьбоносные решения": Путин и Эрдоган завершили шестичасовые переговоры

The Washington Post отмечает, что сделка закрепила ведущую роль российского президента в процессе урегулирования, в то время как американские войска из Сирии уходят. О растущем влиянии России пишет и The New York Times, отмечая это сразу в заголовке статьи. А по оценке британской  The Independent, соглашение закрепит власть сирийского правительства над районами северо-восточной Сирии, которые ещё две недели назад контролировали курды.

Изменение ситуации в Сирии прокомментировал президент США Дональд Трамп. В своем твитере он назвал это "хорошей новостью".

По итогам переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые длились больше шести часов, был принят меморандум, где  содержатся важные положения, касающиеся сохранения территориальной целостности Сирии и обеспечения безопасности в зоне проведения турецкой военной операции и за ее пределами.

Об основных положениях принятого документа Владимир Путин  после встречи с Эрдоганом проинформировал по телефону президента Сирии. Российский лидер подчеркнул, главной задачей является продолжение совместных усилий по политическому урегулированию, включая работу в рамках Конституционного комитета.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Башар Асад полностью поддержал эти решения. Подробнее о переговорах Путина и Эрдогана смотрите в видео:

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Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
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