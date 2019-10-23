Мошенники придумали новый способ воровства через телефоны

Потери банков исчисляются миллионами

Глава компании Group-IB Илья Сачков сообщил, что мошенники стали чаще красть деньги у банковских клиентов с помощью программ удаленного доступа. Эти программы позволяют использовать ресурсы компьютеров или смартфонов на расстоянии через интернет. Зачастую владелец гаджета даже не подозревает, что его устройством управляет кто-то еще.

По словам Сачкова, каждый месяц кибермошенники предпринимают свыше тысячи попыток получить удаленный доступ к устройствам. При этом им удается ежемесячно похищать около шести-десяти миллионов рублей у крупного банка, передает РИА Новости. Общую сумму похищаемых средств глава Group-IB не назвал.

Ранее стало известно, что Россию накрыла волна нового телефонного мошенничества. С июня по август Центробанк выявил 198 случаев подмены банковских номеров. Злоумышленники наловчились звонить клиентам под видом сотрудников финансовой организации и обманом завладевать их деньгами.