Экономисты не увидели роста доходов россиян

Росстат не так считает зарплату

Экономисты раскритиковали оценку Росстата о росте реальных располагаемых доходов населения.

Данные статистического ведомства не соотносятся с другими макроэкономическими показателями, отметил Директор Института стратегического анализа ФБК ("Финансовые и бухгалтерские консультанты") Игорь Николаев.

Он отметил, что средний чек россиян снизился, а кредитов у них стало больше, пишет "Газета.Ru".

Ранее Росстат опубликовал статистику, согласно которой рост доходов россиян в третьем квартале 2019 года достиг 7,8% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, а рост располагаемых доходов – 3%. Специалисты ведомства считают, что это связано с включением в общий показатель доходов населения "серых" зарплат и выручки от бизнеса.

Такой подход к подсчетам не оценили в РАН, поскольку он хорошо работал в СССР, но в рыночной открытой экономике действуют свои правила: часто деньги живут своей жизнью и реальных доходов предпринимателей никто не знает.