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Наездница, красавица и любимица Пугачевой: что известно о возлюбленной Дени Байсарова

09:02
  • среда
  • 23 октября 2019

Дени и Мария знакомы много лет

21-летний Дени, сын певицы Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова, растет завидным женихом. По слухам, свое сердце он отдал блондинке из МГИМО по имени Мария. 
В жизни сына Орбакайте Дени Байсарова произошло важное событие

Дени Байсаров симпатичен и обаятелен, за его плечами учеба в лондонском вузе, он всегда может рассчитывать на помощь знаменитой и влиятельной родни. Нет никаких сомнений, что молодой человек пользуется популярностью среди прекрасного пола. И его природная стеснительность, о которой говорила Орбакайте, тут не помеха.

Как пишет "Комсомольская правда", Дени связывают тесные отношения с 21-летней красавицей Марией. Они знакомы уже много лет. Девушка с модельной внешностью вхожа в семью Орбакайте. Недавно, например, она выложила в Instagram фото с Аллой Пугачевой. По выражению лица Примадонны заметно, что она хорошо знает Марию и тепло к ней относится. 

Студентка МГИМО часто публикует фотографии с Дени. Вот они стоят в одинаковых куртках, глядя друг на друга. Вот обнимаются на вечеринке. А вот они сидят за столиком в кафе, прижавшись друг к другу головами.

По слухам, внук Примадонны всегда встречается с Марией, когда возвращается на родину из Великобритании. "Мой самый родной. Несмотря ни на что, ты рядом со мной второй десяток лет, - пусть так будет всегда. Спасибо, что ты есть", - написала девушка под одним из снимков, поставив хештег #iloveyou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от m.k. ✨ (@yourmaria)

Судя по фотографиям Марии в соцсети, она увлекается конным спортом и теннисом, много путешествует и любит цветы. 

Напомним, Дени - второй сын Кристины Орбакайте. Она родила его от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова. Их отношения длились с 1997 по 2001 годы. У певицы также есть сын от музыканта Владимира Преснякова и дочь от предпринимателя Михаила Земцова.

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