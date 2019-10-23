Должна сидеть как наложница: экс-король Малайзии выдвинул возмутительное условие Воеводиной

"Мисс Москва-2015" уличила в неверности мужа-невротика

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина, как выяснилось, первая предложила развестись, когда узнала об измене своего супруга, экс-короля Малайзии Мухаммада V.

Оказывается, Оксана была не единственной возлюбленной, ее супруг, мусульманин по вероисповеданию, вел вполне себе европейский, разгульный образ жизни. Когда она высказала свои претензии мужу, то тот попросил ее о молчании, скрывая при этом рождение ребенка, пишет kp.ru ("Комсомольская правда"). По всей видимости, экс-монарх хотел, чтобы россиянка сидела "у колен мужа" и ждала, когда тот соблаговолит на нее взглянуть.

"Представьте сами. Если ей говорят: "Сиди, молчи, чтобы никто не знал о ребенке", то первая мысль: раз хотят, чтобы никто не знал, значит, она и ребенок там никому не нужны", - рассказала подруга Оксаны. Именно из соображений безопасности Воеводина решила рассказать о ребенке в Instagram.

Однако Оксана – девушка из совсем другого теста. У нее хорошее образование, до замужества она хорошо зарабатывала: работала моделью, имела салон красоты и бизнес с купальниками. Карьера всегда занимала в жизни Оксаны не последнее место. Мухаммад знал об этом еще до брака и поддерживал начинания возлюбленной.

Помимо беспорядочных связей, у Мухаммада есть проблемы с психикой. Он часто совершает поступки противоречащие друг другу. Например, он мог пропасть на несколько дней, а потом слезно объясняться в любви; запираться дома и не приходить на заседание правительства; сначала дарить дорогие подарки, а потом требовать их обратно.

"Оксана смеется: он же мне белье нижнее покупал, может, еще расскажет, сколько трусов купил и за сколько... А еще забыл посчитать, сколько Оксана наела за полтора года в ресторанах...", - возмутилась подруга.

Мухаммад V и Оксана Воеводина поженились 7 июля 2018 года. В ноябре они сыграли свадьбу в Москве. В мае у пары родился сын Леон. Летом появилась информация об их разводе. Воеводина призналась, что последний раз она видела мужа в декабре прошлого года. Он улетел в Малайзию и не вернулся, а о разводе она узнала из интернета.

Теперь супругам придется пройти через судебные тяжбы. Воеводина настаивает на тесте ДНК, а также на роскошных алиментах: модель просит передать ей недвижимость в Москве (96,2 миллиона рублей), дом в Лондоне (641,7 миллиона рублей), а также ежемесячно выделять на содержание ребенка 1,9 миллиона рублей.