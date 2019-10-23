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Заворотнюк вышла на связь после многодневного молчания

09:38
  • среда
  • 23 октября 2019

Фанаты давно этого ждали

Родные и близкие Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга в медицинском центре на Рублевке, не выходили на связь в течение пяти дней. О состоянии всенародно любимой актрисы остается лишь догадываться. Немудрено, что при таком раскладе журналисты и поклонники "прекрасной няни" хватаются за каждую крупицу информации. В этот раз внимание общественности привлек новый снимок Анны Заворотнюк в Instagram. 
Что с Анастасией? Родные Заворотнюк внезапно замолчали

Заворотнюк-младшая позирует в светлой блузке и клетчатом пиджаке, стоя на фоне кирпичной стены. Модель серьезно смотрит в камеру, на ее лице нет ни тени улыбки. Этот снимок дочь "прекрасной няни" оставила без подписи. 

В сториз она обратилась к дизайнерам, которые хотели бы арендовать место в ее шоуруме в Москве. По словам девушки, там еще осталось одно свободное местечко. Напомним, 12 сентября Анна Заворотнюк, которая запустила свою линию одежды, открыла в столице шоурум. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @anna_zavorotnyuk

Активность Заворотнюк-младшей, к сожалению, ничего не говорит о состоянии больной актрисы, а лишь свидетельствует о том, что девушка продолжает работать, несмотря на несчастье в семье. 

Ранее фигурист Алексей Ягудин высказался о поведении родных Заворотнюк, которые скрывают информацию о ее лечении. "Я, как человек, у которого есть семья и дети, сразу бы сказал, что у меня происходит. Это жизнь. Люди рождаются, болеют, умирают. Есть болезни, случайные ситуации. Так бывает", - философски заметил он. 

Видео: болезнь "прекрасной няни"

Недавно семья Анастасии Заворотнюк впервые признала, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" обнаружили заболевание. Никаких подробностей не приводилось. По данным СМИ, у актрисы выявили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Заслуженную артистку России лечили сначала в Европе, потом на родине. 8 октября появилась информация о том, что Заворотнюк увезли из онкологической клиники. 

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