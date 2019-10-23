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Путин призвал удвоить товарооборот с Африкой

11:47
  • среда
  • 23 октября 2019

На полях саммита в Москве идут переговоры по крупным инфраструктурным и бизнес-проектам

В Сочи открылся первый в истории саммит "Россия-Африка" - знаковое событие и для Москвы, и для остальных стран-участниц.

Более 40 президентов и премьер-министров, дипломаты и руководители крупнейших региональных организаций приехали на форум. Сопредседатели саммита - Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. В этом году он возглавляет Африканский союз. Российский лидер уже провёл встречу с египетским коллегой. Обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, взаимодействие в торговле и экономике, а -также возможность возобновления чартерных полётов между нашими странами. Путин отметил высокий уровень развития двусторонних отношений, передает "ТВ Центр".

"В прошлом году у нас наблюдался рост товарооборота на 14 процентов - достиг 7,7 миллиардов долларов. У нас крупные проекты, о которых мы с вами договаривались. Это и атомная электростанция, это и промышленная зона в Египте. Мы работаем весьма активно по этим направлениям", - сказал Путин.

"Мы высоко ценим отношения между нашими странами. Очень заинтересованы в том, чтобы ускорить процесс создания российской промышленной зоны. Что касается атомной электростанции. Надеюсь, этот вопрос будет решён в ближайшее время. Я хотел бы, господин президент, пригласить Вас посетить Египет, чтобы принять участие в церемонии закладки первого камня", - заявил Ас-Сиси.

В настоящее время Путин принимает участие в пленарном заседании форума. Он призвал в ближайшие четыре-пять лет удвоить товарооборот с африканскими странами. На полях саммита уже идут переговоры по крупным инфраструктурным и бизнес-проектам. Партнёры проявляют большой интерес к российскому оружию, вертолётам и зенитно-ракетным комплексам. Объёмы поставок сельхозпродукции на континент исчисляются миллиардами долларов. Планируется совместное строительство нескольких предприятий энергетики и создание платформы для торговых расчётов между Россией и Африкой.

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