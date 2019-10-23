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Ученые празднуют пополнение в семействе снежных барсов

11:56
  • среда
  • 23 октября 2019

Трех ранее неизвестных особей засняли на камеру

В семействе снежных барсов - пополнение. На Алтае ученые зафиксировали трех ранее неизвестных особей. Краснокнижные животные попали в объектив фотоловушки, передает "ТВ Центр".

На кадрах - молодая самка с двумя котятами. На грани исчезновения ирбис уже шесть лет. Охота на него запрещена. По оценке Всемирного фонда дикой природы, в мире осталось четыре тысячи особей. В нашей стране обитает около 90. Большинство - на территории национального парка "Сайлюгемский" в Горном Алтае.

Сеть автоматических камер позволяет ученым контролировать популяцию. Каждого барса знают "в лицо". Животным дают имена и электронные паспорта. Благодаря этому размер популяции медленно, но растёт уже несколько лет.

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