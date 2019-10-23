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Российские ученые совершили громкое научное открытие в Арктике

11:55
  • среда
  • 23 октября 2019

Находка может перевернуть представление о глобальном потеплении

Исследовательское судно "Академик Мстислав Келдыш" вернулось из Арктики. В экспедиции по северным морям ученые провели больше месяца. Сделали сразу несколько важных открытий. Впервые в высоких широтах зафиксировали выброс парникового газа. Находка может перевернуть представление о глобальном потеплении.

Прибытие судна "Академик Мстислав Келдыш" ждали еще на рассвете во вторник. Но из-за поднявшихся высоких волн и непогоды лоцманам не сразу удалось провести корабль в порт. Ажиотаж на земле объясним. Ученые в ходе 78-й по счету экспедиции зафиксировали мощнейший в истории выброс метана в подводной мерзлоте.

Изумрудного цвета вода - словно кадры из мультфильма. Она поднимается и фонтанирует под напором метана с глубины 45-50 метров. Место действия - Восточно-Сибирское море – 3 тысячи миль от столицы Поморья.

"Такое голубое сияние из глубины океана. А когда подошли ближе, стало возможно его рассмотреть. Это такая пузырящаяся голубая вода на фоне темной-темной арктической морской глади. Будто газировка бурлит", - объяснила кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ФИЦ биотехнологии РАН института микробиологии им. Виноградского Ольга Самылина.

Ольга Самылина вспоминает, что в сентябре, когда ученые выходили в рейс, мало кто рассчитывал на громкое научное открытие. Казалось, что в вечной арктической мерзлоте площадью 2 миллиона квадратных метров льда – ничто не способно пробиться на поверхность воды.

Подробности смотрите в репортаже Егора Киселева.

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