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Володин отчитал депутатов за прогулы заседаний по бюджету

11:52
  • среда
  • 23 октября 2019

Главный финансовый документ страны - профицитный

Государственная дума рассматривает в первом чтении проект бюджета на следующие три года. С докладом выступил министр финансов Антон Силуанов, в обсуждении участвует и глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Главный финансовый документ страны - профицитный, отмечает "ТВ Центр". Но с каждым годом разрыв между расходами и доходами будет уменьшаться. В приоритете - национальные проекты. На их реализацию в ближайшие три года выделят семь триллионов рублей. Также предполагается увеличить расходы на поддержку экономики. Особое внимание уделяется сокращению разницы между обеспеченностью регионов, а также развитию сельских территорий. На социальную сферу в 2020 году запланировано почти 140 миллиардов рублей. Прежде всего, эти средства пойдут на развитие здравоохранения и образования, поддержку малообеспеченных семей с детьми. Отмечая важность темы заседания, спикер нижней палаты Вячеслав Володин раскритиковал отсутствующих депутатов.

"Коллеги, мы должны более ответственно подходить к своей работе. Посмотрите, мы сегодня рассматриваем закон о бюджете. В зале все руководители фракций.  Все. Они вчера занимались изучением закона о бюджете, сегодня здесь. Ряд коллег отсутствует. Депутат должен в этот день в любой ситуации принимать участие в обсуждении бюджета. От этого зависит жизнь в стране и в регионах", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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