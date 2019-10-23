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Зеленский соврал в лицо Штайнмайеру о ситуации в Донбассе

11:51
  • среда
  • 23 октября 2019

Киев пытается заверить Запад, что украинская сторона выполнила свои обязательства

Москва не видит изменений со стороны Киева, которые могли бы способствовать подготовке саммита "Нормандской четвёрки". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вопросы вызывает отношение Киева к "формуле Штайнмайера", которую предложил глава ФРГ. Накануне в Токио Владимир Зеленский провёл с ним встречу. Франка-Вальтера Штайнмайера президент Украины поблагодарил за формулу и заявил, что Киев якобы  выполнил свои обязательства для возобновления работы в нормандском формате.

При этом украинская сторона до сих пор не отвела войска от линии разграничения в районе посёлков Золотое и Петровское, передает "ТВ Центр". Тем самым Киев не выполнил одно из главных условий, которое прописано в "формуле Штайнмайера". Не прекратились и обстрелы мирного населения Донбасса. Только за сутки - в ДНР - киевские силовики нарушили режим тишины более 20 раз.

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