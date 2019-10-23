Зеленский соврал в лицо Штайнмайеру о ситуации в Донбассе

Киев пытается заверить Запад, что украинская сторона выполнила свои обязательства

Москва не видит изменений со стороны Киева, которые могли бы способствовать подготовке саммита "Нормандской четвёрки". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вопросы вызывает отношение Киева к "формуле Штайнмайера", которую предложил глава ФРГ. Накануне в Токио Владимир Зеленский провёл с ним встречу. Франка-Вальтера Штайнмайера президент Украины поблагодарил за формулу и заявил, что Киев якобы выполнил свои обязательства для возобновления работы в нормандском формате.

При этом украинская сторона до сих пор не отвела войска от линии разграничения в районе посёлков Золотое и Петровское, передает "ТВ Центр". Тем самым Киев не выполнил одно из главных условий, которое прописано в "формуле Штайнмайера". Не прекратились и обстрелы мирного населения Донбасса. Только за сутки - в ДНР - киевские силовики нарушили режим тишины более 20 раз.