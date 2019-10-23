Кремль предупредил несогласных курдов о "катке турецкой армии" в Сирии

Ранее Москва и Анкара заключили сделку по совместному патрулированию сирийской границы

Российская военная полиция приступит к патрулированию границы Сирии и Турции - той части, которая находится за пределами зоны операции "Источник мира". Такая договорённость была достигнута на переговорах Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Принятый Россией и Турцией меморандум поддержали власти САР.

Теперь наша военная полиция и сирийские пограничники будут содействовать выводу курдских отрядов из новой зоны безопасности. Формирования должны отойти на 30 километров от границы в течение 150 часов. Курды будут также выведены из городов Манбидж и Таль-Рифат. Несогласным пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о "катке турецкой армии".

Ещё неделю назад эти районы патрулировали американские подразделения. Сегодня за порядком вблизи Манбиджа следит российская военная полиция. Боевые действия в этом районе прекратились именно благодаря принятому в Сочи меморандуму.

Итоги переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана обсуждают все ведущие мировые СМИ. Большинство признают успехи России в регионе. Меморандум, принятый по итогам переговоров в Сочи, Путин сразу же обсудил с Башаром Асадом. Основа документа - территориальная целостность Сирии. Главы государств подчеркнули важность политического диалога. Отдельно - президенты обговорили обеспечение безопасности в зоне проведения турецкой операции и за ее пределами. На пресс-конференции достигнутые российско-турецкие договоренности Владимир Путин назвал судьбоносными и отметил, что противоречия и сепаратистские настроения в Арабской республике подогревались со стороны.

Подробности смотрите в репортаже Павла Прокопенко.