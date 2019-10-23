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Власти Чили пошли на уступки после гибели 17 человек на митингах

11:46
  • среда
  • 23 октября 2019

Президент пытается остановить охватившие страну кровопролитные беспорядки

Число жертв беспорядков в Чили увеличилось до 17. Пятеро погибли в результате действий правоохранителей. В Сантьяго и других городах не стихают многотысячные акции протеста.

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В столице для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ, передает "ТВ Центр". Сначала люди требовали отменить повышение цен на проезд - теперь выступают против социального неравенства и экономической политики государства. Президент Себастьян Пиньера уже объявил, что намерен повысить пенсии, снизить тарифы на электричество и лекарства.

кции протеста, погромы и драки с полицией продолжаются и в Боливии. Только накануне задержаны десятки человек. Население недовольно результатами президентских выборов. Действующий глава государства Эво Моралес победил в первом туре. Оппозиция объявила о бессрочной забастовке.

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