Власти Чили пошли на уступки после гибели 17 человек на митингах

Президент пытается остановить охватившие страну кровопролитные беспорядки

Число жертв беспорядков в Чили увеличилось до 17. Пятеро погибли в результате действий правоохранителей. В Сантьяго и других городах не стихают многотысячные акции протеста.

В столице для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ, передает "ТВ Центр". Сначала люди требовали отменить повышение цен на проезд - теперь выступают против социального неравенства и экономической политики государства. Президент Себастьян Пиньера уже объявил, что намерен повысить пенсии, снизить тарифы на электричество и лекарства.

кции протеста, погромы и драки с полицией продолжаются и в Боливии. Только накануне задержаны десятки человек. Население недовольно результатами президентских выборов. Действующий глава государства Эво Моралес победил в первом туре. Оппозиция объявила о бессрочной забастовке.