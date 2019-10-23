Ученые описали устрашающую картину гибели животных на Земле

Астероид запустил цепь необратимых событий

Ученые Йельского Университета впервые подтвердили теорию, приоткрывающую свет на тайну массовой гибели животных 66 миллионов лет назад. Согласно этой версии, после падения астероида на Земле наступила экологическая катастрофа, в ходе которой резко повысилась кислотность океанов.

Американские ученые изучили химический состав окаменелых фораминифер - одноклеточных организмов, имеющих ракушку в качестве наружного скелета. В древние времена фораминиферы могли достигать 20 сантиметров в длину.

С помощью этих окаменелостей специалисты установили, что динозавры и некоторые морские животные вымерли на Земле из-за ацидификации (то есть увеличения кислотности) морской воды. Кислотность повысилась в результате высвобождения серы из пород, расплавленных при падении астероида. По мнению ученых, продуктивность океанов тогда снизилась на 50%, что, собственно, и выразилось в гибели живых существ. Через какое-то время океаны начали восстанавливаться, пишет Lenta.ru.

Это исследование опровергает теорию о том, что кислотность океанов повысились еще до падения небесного тела по вине действующих вулканов. Сторонники этой версии считают, что именно вулканические извержения привели к необратимым изменениям окружающей среды.