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Онколог назвал проверенные способы снизить риск рака

10:22
  • среда
  • 23 октября 2019

Следует придерживаться здорового образа жизни

Существует ряд факторов, которые снижают риск возникновения онкологических заболеваний в организме человека.

Для этого нужно меньше контактировать с источниками канцерогенов и вести здоровый образ жизни, заявил онколог, профессор и доктор медицинских наук Николай Жуков.

Чтобы защитить себя от рака, нужно:

- Не гулять вдоль перегруженных автотрасс;

- Не посещать солярий;

- Контролировать свой вес;

- Соблюдать режим сна;

- Употреблять больше пищи, богатой клетчаткой (свежие фрукты и овощи, орехи, неочищенный рис, брюссельская капуста и пр.)

"Будьте бдительны, чтобы не подхватить гепатит С. От гепатита В и вируса папилломы человека (ВПЧ) сделайте прививку. Не курите и не злоупотребляйте алкоголем", - предупредил россиян онколог в интервью kp.ru ("Комсомольской правде").

А вот влияние красного мяса на риск развития онкологии еще не доказано. Это же касается и пользы вегетарианства.

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