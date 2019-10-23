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Принц Уильям умилил рассказом о старшем сыне Джордже

11:01
  • среда
  • 23 октября 2019

Внук королевы никогда не забудет бессонные ночи с первенцем

Герцог Кембриджский - примерный семьянин. Он души не чает в трех своих детях. Однако первенцу Джорджу принц, кажется, уделяет особое внимание. Во-первых, малыш был долгожданным ребенком, а во-вторых, через какое-то время ему предстоит взойти на королевский трон. Именно поэтому Уильям тратит много времени и сил на его воспитание и образование. 
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Как и любой другой любящий родитель, принц Уильям с радостью вспоминает не только счастливые моменты из прошлого своих детей. Воспоминания о малоприятных событиях тоже могут вызывать у отца ностальгическую улыбку. 

Это случилось с герцогом Кембриджским в Букингемском дворце, когда он вручал велосипедисту Герайнту Томасу орден Британской империи. Победитель "Тур де Франс" 2018 года не так давно женился и воспитывает трехлетнего сына. Общаясь со спортсменом, принц Уильям спросил, как Томас переносил бессонные ночи с малышом. "Он сказал, что их первенцу требовалось немало времени, чтобы уснуть", - цитирует велосипедиста Express. По словам Томаса, разговор с принцем о ребенке показался ему сюрреалистическим. Ведь он никак не ожидал, что будет беседовать о таких милых вещах с членом королевской семьи. 

Герцог Кембриджский и раньше признавался, что дети лишили их с супругой сна, однако он впервые выделил Джорджа из общего ряда. По-видимому, в младенчестве он был довольно неспокойным. Кембриджам пришлось с ним помучиться, прежде чем мальчик подрос и начал спать подолгу.

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