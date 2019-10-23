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Американские военные отработали бомбардировку Крыма

10:57
  • среда
  • 23 октября 2019

Это происходит уже не в первый раз

Два американских бомбардировщика B-52H Stratofortress, способных несли ядерное оружие, совершили тренировочный полет над Черным морем и сымитировали атаку на Крым.
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Полет произошел 19 октября и длился 12 часов при участии военных из Грузии, Румынии и Украины.

В Пентагоне подтвердили, что американские военные отрабатывали фейковое нападение на крымский полуостров, пишет газета "Известия".

Это не первый случай, когда ВВС США отрабатывают "нападение" на российские объекты. В марте B-52H несколько раз имитировал бомбардировку базы Балтийского флота.

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Бомбардировщик B-52
Бомбардировщик B-52
Бомбардировщик B-52
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