Американские военные отработали бомбардировку Крыма

Это происходит уже не в первый раз

Два американских бомбардировщика B-52H Stratofortress, способных несли ядерное оружие, совершили тренировочный полет над Черным морем и сымитировали атаку на Крым.

Полет произошел 19 октября и длился 12 часов при участии военных из Грузии, Румынии и Украины.

В Пентагоне подтвердили, что американские военные отрабатывали фейковое нападение на крымский полуостров, пишет газета "Известия".

Это не первый случай, когда ВВС США отрабатывают "нападение" на российские объекты. В марте B-52H несколько раз имитировал бомбардировку базы Балтийского флота.