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Чемпионка Паралимпиады решилась на эвтаназию из-за невыносимой боли

11:33
  • среда
  • 23 октября 2019

Ей было 40 лет

Спортсменка Марике Верворт, которая участвовала в Паралимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро, ушла из жизни посредством эвтаназии. Процедуру провели 22 октября в бельгийском городе Дист. 
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"Мы никогда не забудем ни ее выдающиеся спортивные достижения, ни ее мужество перед лицом болезни", - заявил глава Паралимпийского комитета Бельгии Анн ДʼИетерен. 

Как передает ТАССМарике Верворт страдала от неизлечимого заболевания мышц, из-за которого у нее постоянно болели ноги. Страдания, среди всего прочего, мешали ей спать по ночам. В 2008 году Верворт собрала необходимые документы и получила право на эвтаназию. 

На Паралимпиаде-2012 в Британии спортсменка завоевала золото и серебро в гонках на спортивных колясках. Через четыре года она отправилась на Игры в Бразилию и привезла оттуда серебряную и бронзовую медали. 

Отметим, что эвтаназия легализована на территории Бельгии.  

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