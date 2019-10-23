Чемпионка Паралимпиады решилась на эвтаназию из-за невыносимой боли

Ей было 40 лет

Спортсменка Марике Верворт, которая участвовала в Паралимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро, ушла из жизни посредством эвтаназии. Процедуру провели 22 октября в бельгийском городе Дист.

"Мы никогда не забудем ни ее выдающиеся спортивные достижения, ни ее мужество перед лицом болезни", - заявил глава Паралимпийского комитета Бельгии Анн ДʼИетерен.

Как передает ТАСС, Марике Верворт страдала от неизлечимого заболевания мышц, из-за которого у нее постоянно болели ноги. Страдания, среди всего прочего, мешали ей спать по ночам. В 2008 году Верворт собрала необходимые документы и получила право на эвтаназию.

На Паралимпиаде-2012 в Британии спортсменка завоевала золото и серебро в гонках на спортивных колясках. Через четыре года она отправилась на Игры в Бразилию и привезла оттуда серебряную и бронзовую медали.

Отметим, что эвтаназия легализована на территории Бельгии.