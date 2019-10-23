ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кошка спасла российскую семью из пожара

11:23
  • среда
  • 23 октября 2019

Животное не пострадало

Семейная пара чудом спаслась при пожаре в деревянном доме. Своим спасением они обязаны кошке, которая привлекла их вниманием.

Инцидент произошел в Еврейской автономной области, на станции Ленинск. В какой-то момент пара услышала настойчивый скрежет в дверь. Глава семейства вышел на веранду и увидел там мечущуюся кошку. В это время постройка с одной стороны уже была охвачена пламенем. Огонь начал переходить на крышу дома.

Схватив четвероногую спасительницу на руки, мужчина вместе с женой выскочили из дома и вызвали пожарных. Те прибыли на место ЧП через шесть минут и быстро потушили пламя.

Тем не менее, дом полностью выгорел изнутри, произошло  обрушение крыши. Котик в результате ЧП не пострадал.

По предварительным данным, пожар произошел по вине самой семьи. Как сообщили агентству РИА Новости в региональном МЧС, они знали о неисправности электрокотла отопления, но продолжали им пользоваться.

Главное сегодня
Кошка на пепелище
Кошка на пепелище
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.