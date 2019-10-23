Кошка спасла российскую семью из пожара

Животное не пострадало

Семейная пара чудом спаслась при пожаре в деревянном доме. Своим спасением они обязаны кошке, которая привлекла их вниманием.

Инцидент произошел в Еврейской автономной области, на станции Ленинск. В какой-то момент пара услышала настойчивый скрежет в дверь. Глава семейства вышел на веранду и увидел там мечущуюся кошку. В это время постройка с одной стороны уже была охвачена пламенем. Огонь начал переходить на крышу дома.

Схватив четвероногую спасительницу на руки, мужчина вместе с женой выскочили из дома и вызвали пожарных. Те прибыли на место ЧП через шесть минут и быстро потушили пламя.

Тем не менее, дом полностью выгорел изнутри, произошло обрушение крыши. Котик в результате ЧП не пострадал.

По предварительным данным, пожар произошел по вине самой семьи. Как сообщили агентству РИА Новости в региональном МЧС, они знали о неисправности электрокотла отопления, но продолжали им пользоваться.