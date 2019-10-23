"Пухляш Андрюшка": Порошина показала подросшего сына

Малыш растет богатырем

45-летняя Мария Порошина показала фотографию с двумя дочками и сыном. Актриса редко балует поклонников снимками девятимесячного Андрея, поэтому многие подивились тому, как сильно вырос малыш.

Телезвезда и две ее дочери легли на пол. Андрей взобрался на маму и, видимо, собрался попасть на ручки к одной из сестренок. Фотография получилась очень живой и милой. Кто сделал снимок, не уточняется.

"Тайное желание одно Загадаем мы с тобою на двоих… Разукрасить мир, как полотно… Ощутить, что счастье - просто жить…" - такое четверостишие Порошина выбрала в качестве подписи к фото.

Интернет-пользователи пришли в восторг от этого поста. Их умилению не было предела. Многие с удовлетворением отметили, что Андрей не только подрос, но и пополнел.

- Пухляш Андрюшка.

- Уже такой большуха ваш малыш.

- Как трогательно!

- Очень люблю вас! Вы умничка! Все верно - счастье мамы в детках.

- Какие вы милые.

Ранее актер Илья Древнов, бывший муж Порошиной, признался, что он до сих пор не понял, почему они с Марией разошлись после 17 лет брака. Древнов старается как можно чаще встречаться с дочками.

Напомним, Мария Порошина родила дочку от актера Гоши Куценко и еще трех дочерей от Ильи Древнова. В январе 2019 года она произвела на свет сына. Имя отца звезда держит в секрете. По данным СМИ, ее новый возлюбленный проживает за границей и никак не связан с актерской профессией.