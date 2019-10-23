В российской колбасе нашли африканскую чуму

Опасная мясная продукция попала на прилавки 136 магазинов

В Челябинскую область завезли 285 килограмм вареной колбасы "Бутербродная" с вирусом африканской чумы свиней (АЧС).

Специалисты обнаружили ДНК этого вируса в составе колбасы компании "Итера". Зараженная партия попала в область 11 октября, спустя шесть дней после изготовления, и распространилась по 136 торговым точкам, пишет ТАСС.

На данный момент сотрудники Россельхознадзора и управления ветеринарии минсельхоза Челябинской области принимают срочные меры по изъятию и уничтожению остатков продукции, а жителей региона настоятельно попросили не покупать продукцию компании "Итера".

АЧС – это инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Для человека она не представляет никакой опасности, однако он может стать переносчиком вируса и заразить животных.