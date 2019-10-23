Решетова показала изменившуюся после родов фигуру

Она хочет сбросить лишние килограммы

23-летняя модель Анастасия Решетова, которая недавно родила рэперу Тимати сына, уже задумалась о возвращении былой физической формы. Она опубликовала в Instagram видео в нижнем белье и поделилась планами по созданию идеальной фигуры.

Через шесть дней после родов Решетова выложила в сториз короткий ролик, где она вертится перед зеркалом в ванной. На ней обтягивающие лосины и топик, которые не скрывают минусов и плюсов ее внешности. Судя по тому, как модель прикрывает свой животик, она немного стесняется лишнего веса, набранного за время беременности.

Анастасия Решетова с горечью написала, что ей пока нельзя заниматься спортом. Организм еще не восстановился после родов. Но красавица не отчаивается: "Осталось "всего лишь" скинуть 6-7 кг, накачать попу, пресс и снова в форме". При этом она поставила один улыбающийся и один рыдающий смайлик.

Отметим, что избранница Тимати довольно быстро пришла в себя после родов. Едва выписавшись из роддома, она вернулась к работе и объявила о запуске линии одежды для новорожденных.

Напомним, Тимати назвал сына в честь музыканта Ратмира Шишкова, который трагически погиб в 2007 году. Узнав об этом, мать Шишкова едва сдержала слезы. Добавим также, что у 36-летнего рэпера уже есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой. Девочке пять лет.