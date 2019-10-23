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Депутат Госдумы Ирина Белых: Москва определяет приоритетом социальную сферу

12:27
  • среда
  • 23 октября 2019

Столица многого достигла за последние годы в сфере образования

Депутат Ирина Белых положительно оценила социальную направленность проекта столичного бюджета на 2020 году и плановый период 2021-2022 годы.

"Я глубоко убеждена, что вкладывание в умы, в развитие детей должно быть приоритетом нашей страны. Указы президента и его послания Федеральному собранию говорят о том, что российское образование должно войти в десятку сильнейших образований мира. Это означает, что для Москвы эта задача в разы усложняется и увеличивается, потому что Москва должна занимать не ниже второго места по миру", - заявила она агентству "Москва".

Она отметила, что столица многого достигла за последние годы в сфере образования. В частности, выровнено финансирование частных и бюджетных школ, что дает возможность равного выбора для родителей и это усиливает конкуренцию за учеников среди школ. Кроме того, увеличен норматив финансирования на школьников. Он вырос до 175 тысяч рублей. На это московские школы дополнительно получат из бюджета в следующем году более 15 миллиардов рублей.

"Это означает значительное укрепление материально-технической базы. Кроме того, у нас полностью обеспечен рост контингента. Уже сейчас снижен возраст приема в детские сады до двух лет четырех месяцев. Также увеличен норматив финансирования на дошкольника, он вырос до 185 тысяч рублей на одного человека. Стоит отметить, что средняя зарплата учителей Москвы выросла до 117 тысяч рублей, это в два раза больше, чем в северной столице", - добавила Белых.

Довольна она и улучшением качества образования. Так, увеличилось число "отличников" по ЕГЭ — с 11% почти до 50%. Кроме того, более чем в пять раз увеличилось количество школ, которые готовят победителей и призеров олимпиад, увеличилась доля москвичей, поступающих в топовые вузы.

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