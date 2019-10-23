В Измайлове по программе реновации построят спортивный комплекс

А также два детсада и поликлинику

Два новых детских сада на 275 и 300 мест и образовательный центр на 1225 учащихся появятся в Измайлове в рамках реновации квартала. Также запланировано строительство детской поликлиники, рассчитанной на 200 посещений в смену. Участники программы реновации получат квартиры рядом с Серебряно-Виноградным прудом. На месте пустующих сегодня пространств появятся дома с видовыми квартирами.

Как рассказала руководитель архитектурно-планировочного объединения №1 Института Генплана Москвы Елена Шаранова, авторы программы при планировке квартала учли расположение в районе усадьбы "Измайлово" и Серебряно-Виноградного пруда.

"Расположение и высота домов будут такими, чтобы максимальное количество жителей получили квартиры с видом на пруд. Кроме того, при разработке проекта мы старались с максимальной пользой использовать пустующие сейчас территории. Здесь будет приятно жить и растить детей", - отметила Шаранова.



В квартале появится бульвар. Он соединит жилую часть с озелененной территорией у пруда. Здесь проложат велодорожки и пешеходные маршруты, обустроят зоны отдыха и спортивные площадки. Прибрежную территорию Серебряно-Виноградного пруда также благоустроят.



Кроме того, проект предполагает строительство спортивного комплекса с подземным паркингом, делового центра и культурно-развлекательного комплекса. Будут реконструированы уже существующие дороги, а также построено несколько новых. Там, где необходимо, установят шумозащитные экраны.