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В Измайлове по программе реновации построят спортивный комплекс

12:32
  • среда
  • 23 октября 2019

А также два детсада и поликлинику

Два новых детских сада на 275 и 300 мест и образовательный центр на 1225 учащихся появятся в Измайлове в рамках реновации квартала. Также запланировано строительство детской поликлиники, рассчитанной на 200 посещений в смену. Участники программы реновации получат квартиры рядом с Серебряно-Виноградным прудом. На месте пустующих сегодня пространств появятся дома с видовыми квартирами.

Как рассказала руководитель архитектурно-планировочного объединения №1 Института Генплана Москвы Елена Шаранова, авторы программы при планировке квартала учли расположение в районе усадьбы "Измайлово" и Серебряно-Виноградного пруда.

"Расположение и высота домов будут такими, чтобы максимальное количество жителей получили квартиры с видом на пруд. Кроме того, при разработке проекта мы старались с максимальной пользой использовать пустующие сейчас территории. Здесь будет приятно жить и растить детей", - отметила Шаранова.
 
В квартале появится бульвар. Он соединит жилую часть с озелененной территорией у пруда. Здесь проложат велодорожки и пешеходные маршруты, обустроят зоны отдыха и спортивные площадки. Прибрежную территорию Серебряно-Виноградного пруда также благоустроят.
 
Кроме того, проект предполагает строительство спортивного комплекса с подземным паркингом, делового центра и культурно-развлекательного комплекса. Будут реконструированы уже существующие дороги, а также построено несколько новых. Там, где необходимо, установят шумозащитные экраны.

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