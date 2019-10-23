Что жители Кунцева ждут от программы "Мой район"

Планов благоустройства - еще много

Уютные скверы и парки, обновлённые дворы и спортивные площадки, удобные развязки и даже "народный гараж" - всё это появилось в районе Кунцево благодаря масштабному городскому проекту. Этот уголок Москвы изменился, но уникальности своей не утратил.

Кунцево - один из самых больших районов в Москве - и по населению, и по площади. У него есть даже свои "протуберанцы" и эксклавы - территории за МКАД, в окружении области. В поселке Рублево жители считают - это вообще идеальное место.

- Парк, речка, лес. Куда хочешь - туда пойди, везде площадки сейчас стали делать.

Казалось бы, окраина поселка - а целый культурно-спортивный кластер образовался. И футбольные поля, и культурный центр. Не так давно построен Храм иконы Божией Матери "Неувядаемый Цвет".

"А в начале лета был разбит большой сквер, который еще дальше будет благоустраиваться. Там и детские площадки, там есть такие дорожки, по которым модно сейчас кататься на всяких скейтбордах и так далее", - рассказала директор культурного центра "Рублево" Светлана Мальцева.

Земли эти - исторические. Когда-то - деревни, которыми владели Милославские и Нарышкины. Позднее - красивейшее дачное место. Попало даже в роман Тургенева "Накануне". Потом здесь снимали дачи Есенин и Маяковский. В 20-х годах прошлого века Кунцево и вовсе получило статус города. Но уже в шестидесятых вошло в состав Москвы, тогда же началось массовое строительство жилья. Детских садов и школ, впрочем, постоянно не хватало. В последние годы проблему решили - появился комплекс начальных классов и новый детский сад. Здание, кстати, построено по индивидуальному проекту.

"Для нас это здание уникально тем, что мы смогли здесь реализовать программы для детей с особыми потребностями", - сообщила директор ГБОУ №887 Юлия Плотникова.

Дети с разными проблемами зрения - не только из района Кунцево, но и со всей Москвы. Это единственный в столице детский сад, где есть ортоптический кабинет - там можно и проводить диагностику, и тренировки для глаз на самых разных аппаратах.

Знаковое место и центр притяжения района - сквер на улице Молодогвардейская. Полгода вместе с жителями решали, каким ему быть, первоначальный проект изменился кардинально. Для памятного знака героям-молодогвардейцам создали постамент. Появились летняя сцена, клумбы.

- Тут, конечно, стало очень здорово. Тут есть и лавочки, и качели, и фонтаны, и детям очень нравится бегать, смотреть, очень много мест, где можно посидеть, передохнуть.

В ближайших планах - реконструкция вот этой обособленной части района - между Рублевским шоссе и улицей Крылатские холмы. Минобороны давно уже передало свои жилые дома городу. Но квартал как будто задержался в девяностых - кое-где нет даже тротуаров.

"Сделать его удобным, убрать навесы, убрать гаражи не в ущерб жителям, оставить эти места как открытые стоянки, общедоступные, а то место, которое высвободится, это скученный квартал - отдать под современные детские площадки", - предложил глава управы района "Кунцево" Дмитрий Сапронов.

Планов благоустройства - еще много. Естественно, все проекты будут активно обсуждать с жителями. Ведется в районе и масштабное строительство. Станцию Московского центрального диаметра "Кунцево" подземным переходом свяжут с новой платформой Большой Кольцевой линии - "Можайская". И две уже существующие станции метро - "Молодежная" и "Кунцевская" - в перспективе превратятся в серьезные транспортно-пересадочные узлы.

Юлия Богоманшина, Сергей Титов, Андрей Булычев, Александр Шкарбанов, "ТВ Центр".