ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Что жители Кунцева ждут от программы "Мой район"

15:12
  • среда
  • 23 октября 2019

Планов благоустройства - еще много

Уютные скверы и парки, обновлённые дворы и спортивные площадки, удобные развязки и даже "народный гараж" - всё это появилось в районе Кунцево благодаря масштабному городскому проекту. Этот уголок Москвы изменился, но уникальности своей не утратил.

Москвичи могут проголосовать за приоритетные проекты программы "Мой район"
На ВДНХ в рамках программы "Мой район" пройдет выставка-презентация
"Мой район": как преобразились Кузьминки

Кунцево - один из самых больших районов в Москве - и по населению, и по площади. У него есть даже свои "протуберанцы" и эксклавы - территории за МКАД, в окружении области. В поселке Рублево жители считают - это вообще идеальное место.

- Парк, речка, лес. Куда хочешь - туда пойди, везде площадки сейчас стали делать.

Казалось бы, окраина поселка - а целый культурно-спортивный кластер образовался. И футбольные поля, и культурный центр. Не так давно построен Храм иконы Божией Матери "Неувядаемый Цвет".

"А в начале лета был разбит большой сквер, который еще дальше будет благоустраиваться. Там и детские площадки, там есть такие дорожки, по которым модно сейчас кататься на всяких скейтбордах и так далее", - рассказала директор культурного центра "Рублево" Светлана Мальцева.

Земли эти - исторические. Когда-то - деревни, которыми владели Милославские и Нарышкины. Позднее - красивейшее дачное место. Попало даже в роман Тургенева "Накануне". Потом здесь снимали дачи Есенин и Маяковский. В 20-х годах прошлого века Кунцево и вовсе получило статус города. Но уже в шестидесятых вошло в состав Москвы, тогда же началось массовое строительство жилья. Детских садов и школ, впрочем, постоянно не хватало. В последние годы проблему решили - появился комплекс начальных классов и новый детский сад. Здание, кстати, построено по индивидуальному проекту.

"Для нас это здание уникально тем, что мы смогли здесь реализовать программы для детей с особыми потребностями", - сообщила директор ГБОУ №887 Юлия Плотникова.

Дети с разными проблемами зрения - не только из района Кунцево, но и со всей Москвы. Это единственный в столице детский сад, где есть ортоптический кабинет - там можно и проводить диагностику, и тренировки для глаз на самых разных аппаратах.

Знаковое место и центр притяжения района - сквер на улице Молодогвардейская. Полгода вместе с жителями решали, каким ему быть, первоначальный проект изменился кардинально. Для памятного знака героям-молодогвардейцам создали постамент. Появились летняя сцена, клумбы.

- Тут, конечно, стало очень здорово. Тут есть и лавочки, и качели, и фонтаны, и детям очень нравится бегать, смотреть, очень много мест, где можно посидеть, передохнуть.

В ближайших планах - реконструкция вот этой обособленной части района - между Рублевским шоссе и улицей Крылатские холмы. Минобороны давно уже передало свои жилые дома городу. Но квартал как будто задержался в девяностых - кое-где нет даже тротуаров.

"Сделать его удобным, убрать навесы, убрать гаражи не в ущерб жителям, оставить эти места как открытые стоянки, общедоступные, а то место, которое высвободится, это скученный квартал - отдать под современные детские площадки", - предложил глава управы района "Кунцево" Дмитрий Сапронов.

Планов благоустройства - еще много. Естественно, все проекты будут активно обсуждать с жителями. Ведется в районе и масштабное строительство. Станцию Московского центрального диаметра "Кунцево" подземным переходом свяжут с новой платформой Большой Кольцевой линии - "Можайская". И две уже существующие станции метро - "Молодежная" и "Кунцевская" - в перспективе превратятся в серьезные транспортно-пересадочные узлы.

Юлия Богоманшина, Сергей Титов, Андрей Булычев, Александр Шкарбанов, "ТВ Центр".

Читайте также:
Новости по теме
Панорама микрорайона
Панорама микрорайона
Отдыхающие горожане
Отдыхающие горожане
Район Кунцево
Район Кунцево
Панорама микрорайона
Панорама микрорайона
Детский сад
Детский сад
Развязка на МКАД
Развязка на МКАД
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.