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Автобус проверили на прочность на полигоне в Подмосковье

15:16
  • среда
  • 23 октября 2019

Производителям придется устранить недостатки, которые выявит Росстандарт

В среду прошел краш-тест междугороднего пассажирского автобуса на специальном полигоне в Подмосковье. Машину специально  опрокинули набок, чтобы сымитировать типичную аварию.

Специалисты сейчас подвергают  краш-тестам полностью укомплектованные автобусы, что не всегда  делают даже производители. Ведь действующие правила разрешают им  использовать цифровое моделирование и испытывать только отдельные узлы, передает "ТВ Центр".

Недостатки, которые выявит Росстандарт, производителям придётся устранить. Причём, не только на новых машинах, но и на тех, которые уже находятся в эксплуатации.

"Большое количество аварий с  большим количеством жертв. И в это связи было принято решение как раз провести эти массовые проверки практически всех поставщиков и производителей автобусной техники. Проводятся проверки, в том числе с разрушающим контролем. То есть в данном случае вы смогли посмотреть опрокидывание большого автобуса, это проводится по правилам ООН.  Это именно те последствия ДТП, которые часто происходят, к сожалению, на дорогах", - заявил замруководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

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