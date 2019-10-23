Автобус проверили на прочность на полигоне в Подмосковье

Производителям придется устранить недостатки, которые выявит Росстандарт

В среду прошел краш-тест междугороднего пассажирского автобуса на специальном полигоне в Подмосковье. Машину специально опрокинули набок, чтобы сымитировать типичную аварию.

Специалисты сейчас подвергают краш-тестам полностью укомплектованные автобусы, что не всегда делают даже производители. Ведь действующие правила разрешают им использовать цифровое моделирование и испытывать только отдельные узлы, передает "ТВ Центр".

Недостатки, которые выявит Росстандарт, производителям придётся устранить. Причём, не только на новых машинах, но и на тех, которые уже находятся в эксплуатации.

"Большое количество аварий с большим количеством жертв. И в это связи было принято решение как раз провести эти массовые проверки практически всех поставщиков и производителей автобусной техники. Проводятся проверки, в том числе с разрушающим контролем. То есть в данном случае вы смогли посмотреть опрокидывание большого автобуса, это проводится по правилам ООН. Это именно те последствия ДТП, которые часто происходят, к сожалению, на дорогах", - заявил замруководителя Росстандарта Алексей Кулешов.