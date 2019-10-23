Для Сквера поэтов в Москве нашли знаковое место

Необычное место может появиться в столице к следующему Дню города

Литературный квартал может появиться в Москве! Идею предложили сами поэты, уже и место нашли, знаковое для столицы. Ну, а скульпторы придумали, как всё оформить. Новая культурная площадка станет местом притяжения для всех, кто неравнодушен к высокому стилю.

- Панки, тихони, святые задиры - жизнь, как последняя воля кассира! Выдана первой и лучшей зарплатой...

Стихи собственного сочинения молодой поэт Александр Антипов и его товарищи из московского театра поэтов читают для случайных прохожих с портретами Есенина, Гумилёва, Ахматовой, Высоцкого и других классиков в руках. Цель молодых стихотворцев - привлечь внимание людей и местной администрации к небольшому безымянному скверу по соседству с Селезнёвскими банями. Сейчас здесь крутой зелёный холм с деревьями и стихийная парковка прямо по центру. А могло бы быть благоустроенное пространство. К примеру, поэтическое.

- Там машет сорванной ромашкой поэт, оставшийся без крова, а мне б дойти с душою - чашкой, не расплескав смешное слово.

Инициаторы создания "поэтического крова" под открытым небом уже написали письмо в префектуру Центрального округа Москвы и даже приложили к нему собственный план оформления сквера, предложенный московскими скульпторами.

"Здесь вот люди могут стоять и слушать поэтов, которые находятся на возвышении. Здесь может располагаться памятник-фонтан. Несколько деревьев интересных пород, потому что каждый поэт - это дерево совершенно необыкновенной породы. Вот, понимаете, в Париже есть сквер поэтов и там, конечно, растут каштаны", - заявил художественный руководитель Московского Государственного музея С.А. Есенина Владислав Маленко.

В отличие от французского square des poetes в 16 округе Парижа, который представляет из себя небольшой парк с памятными плитами и бюстами в честь знаменитых - Гюго, Бодлера, Готье и других - его московский собрат своё внимание обращает к поэту неизвестному.

"Неизвестный поэт - это как неизвестный солдат. Их большинство. Но они чрезвычайно важны. Без них не было бы и тех лидеров, которые выделяются на фоне всего остального", - объяснил поэт-артист Московского театра поэтов Роман Сорокин.

Инициаторы проекта уверены: новое поэтическое пространство - это ключ к тому, чтобы поэтические чтения вновь стали модными и востребованными среди жителей Москвы, а молодые авторы - известными.

"Сквер поэтов - это будет хорошее место, где могут объединиться поэты, для начала хотя бы те поэты, которые читают со сцены, которые не столько журнальные, но именно сценические. И поэтому очень важно иметь сцену, чтобы мог выйти дебютант", - сказал поэт-артист Московского театра поэтов Антон Кобец.

Буквально в ста метрах от пока еще безымянного сквера в переулке Чернышевского,находится небольшой особняк, в котором когда-то свои стихи читал сам молодой Есенин. Недавно в этом здании открылся Есенин центр. Буквально за ним через дорогу находится Музей-квартира Ф. М. Достоевского. А с появлением в окрестностях еще и сквера поэтов это место на карте Москвы может стать настоящим поэтическим кварталом.

Буквально на днях осмотреть место для будущего сквера поэтов намерена специальная городская комиссия. И вполне вероятно, что уже к следующему Дню города в Москве ещё одним необычным местом притяжения станет больше.

Татьяна Сидорова, Дина Самохина. "ТВ Центр".