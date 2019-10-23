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Российский Су-27 отогнал отрабатывающий удар по Крыму самолет США

12:48
  • среда
  • 23 октября 2019

После выполнения задачи он вернулся на аэродром

Российский истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик США B-52H Stratofortress, когда тот приблизился к границе России в Черном море.

Сопроводив самолет американских ВВС по всему участку пролета, Су-27 вернулся на аэродром базирования в Крыму, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Минобороны. 

Ранее в Пентагоне заявили, что два американских бомбардировщика B-52H Stratofortress, способных нести ядерное оружие, совершили тренировочный полет над Черным морем и сымитировали атаку на Крым. Полет произошел 19 октября и длился 12 часов при участии военных из Грузии, Румынии и Украины.

Это не первый случай, когда ВВС США отрабатывают "нападение" на российские объекты. В марте B-52H несколько раз имитировал бомбардировку базы Балтийского флота.

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