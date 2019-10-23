Ограбивших пенсионерку лже-газовиков сняли на видео

Женщина сама впустила воров в квартиру

В Подмосковье задержаны трое приезжих, которые ограбили 83-летнюю пенсионерку в московском районе Щукино. Женщина шла из магазина, когда к ней подошли неизвестные и сообщили, что из-за постоянных утечек газа в ее квартире необходимо срочно проверить плиту.

Москвичка подумала, что перед ней действительно сотрудники Мосгаза и повела их в квартиру, передает "ТВ Центр". Момент как они заходят в подъезд, попал на камеру наблюдения. Злоумышленники были настолько обходительные, что даже помогли нести сумки, но уже в квартире от галантности не осталось и следа. Мужчины начали шарить по вещам, а когда хозяйка закричала, её грубо оттолкнули.

"Я о холодильник головой ударилась, они меня толкнули и убежали. Забрали все документы, всё в одном пакете, там же было 100 тысяч денег", - рассказала женщина.