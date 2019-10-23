"Наш брак был "мулькой": экс-жена вывела Краско на чистую воду

Он не испытывал к молодой актрисе сильных чувств

28-летняя актриса Наталья Шевель, которая в прошлом году развелась с народным артистом России Иваном Краско, сделала для себя одно важное открытие. Оказывается, Краско никогда не любил ее так сильно, как свою третью жену Наталью Вяль, у которой он живет в данный момент.

"Сейчас понимаю, что он любил ее все это время, - заявила Наталья. - И женился на мне, чтобы показать ей, что еще что-то может и интересен, потому что я никогда не видела такого рвения развестись. Меня он так не любил, как ее. Ему даже не важно, как она к нему относится. Все это наталкивает меня на вывод, что наш брак был с его стороны "мулькой", и я себя чувствую использованной, честно, ведь я действительно готова была отстаивать любовь, бороться, верила в то, что говорю".

Наталья и Иван Иванович расстались в хороших отношениях. Они до сих пор видятся в кафе или на работе. В ноябре она хочет прийти на спектакль с участием бывшего мужа. Раньше Наталья скучала по "посиделкам" с Краско, но теперь ей приятно чувствовать себя свободным человеком.

"Я рада, что мы развелись, потому что после смогла выдохнуть. Теперь никто не может мне предъявить, что я сижу с кафе и общаюсь с мужчиной. Люди ведь не понимают, что бывают рабочие встречи, дружеские посиделки", - цитирует Наталью "СтарХит".

Бывшая возлюбленная Краско не торопится заводить новые отношения. При этом она носит кольцо, похожее на обручальное. На нем написано: "Все пройдет, пройдет и это". "Оно помогает мне избегать лишнего внимания со стороны мужчин. Когда что-то будет происходить в жизни и буду понимать, что это серьезно, то сниму", - отметила актриса.

Напомним, что у 89-летнего Краско было три жены, которые родили ему пятерых детей. Недавно актер сообщил, что с ним на связь вышел его предполагаемый внебрачный сын.