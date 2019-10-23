Птица влетела в лобовое стекло самолета: видео из кабины пилотов

Командир корабля выругался от неожиданности

Пилотам самолета Boeing-737 удалось заснять, как птица врезается в лобовое стекло лайнера.

Что это был за рейс, неизвестно, но по речи можно понять, что это были русские пилоты. Командиры корабля спокойно управляли самолетом и наслаждались тихим ходом судна, как в один момент в стекло на большой скорости врезалась птица. Он нее ничего не осталось.

От неожиданности, один из пилотов выронил камеру и выругался. Видеозапись опубликовали в YouTube-канале WBR Avia.