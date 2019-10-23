Грузовик с 39 трупами нашли в Британии (видео)

По неофициальной версии, погибшие были нелегальными мигрантами

Жуткую находку сделала полиция британского графства Эссекс — грузовик, в кузове которого находились 39 человеческих тел. Машина была припаркована в промзоне города Грейс. Видео с места ЧП публикует ТВЦ.RU.

По данным полиции, среди погибших — 38 взрослых и один подросток. Водитель грузовика, 25-летний выходец из Северной Ирландии, уже задержан. Его подозревают в убийстве. Однако пока полиция не может с уверенностью сказать, что стало причиной гибели людей.

Известно, что грузовик прибыл в Англию из Болгарии. Границу он пересек 19 октября в порту Холихед в Уэльсе. Местные СМИ предполагают, что все погибшие были нелегальными мигрантами. Они могли задохнуться в кузове во время перевозки.