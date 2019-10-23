ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Грузовик с 39 трупами нашли в Британии (видео)

13:18
  • среда
  • 23 октября 2019

По неофициальной версии, погибшие были нелегальными мигрантами

Жуткую находку сделала полиция британского графства Эссекс — грузовик, в кузове которого находились 39 человеческих тел. Машина была припаркована в промзоне города Грейс. Видео с места ЧП публикует ТВЦ.RU.

По данным полиции, среди погибших — 38 взрослых и один подросток. Водитель грузовика, 25-летний выходец из Северной Ирландии, уже задержан. Его подозревают в убийстве. Однако пока полиция не может с уверенностью сказать, что стало причиной гибели людей.

Известно, что грузовик прибыл в Англию из Болгарии. Границу он пересек 19 октября в порту Холихед в Уэльсе. Местные СМИ предполагают, что все погибшие были нелегальными мигрантами. Они могли задохнуться в кузове во время перевозки.

 

Новости по теме
Полиция Великобритании на мете происшествия
Полиция Великобритании на мете происшествия
Полиция Великобритании на мете происшествия
Полиция Великобритании на мете происшествия
Полиция Великобритании на мете происшествия
Полиция Великобритании на мете происшествия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.