Россиянин пытается продать визитку Путина за два миллиона

Карточка ждала своего часа 20 лет

Житель Санкт-Петербурга пытается продать визитку президента России Владимира Путина за два миллиона рублей.

Свое предложение он выставил на одном из интернет-сервисов по размещению объявлений.

"Визитка Владимира Путина, данная им моему отцу, когда он ещё был председателем комитета (по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга – прим.ред.)", - говорится в описании публикации.

Как стало известно изданию "Фонанка", карточка ждала своего часа 20 лет. Путин работал под руководством мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака с 1991 по 1996 годы.

Найдется ли покупатель кусочка картона за два миллиона, неизвестно, поскольку на этом же сайте можно найти аналогичную визитку в 10 раз дешевле - за 200 тысяч рублей.

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