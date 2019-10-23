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Появилось видео задержания вымогателей в Подмосковье

15:53
  • среда
  • 23 октября 2019

Возбуждено уголовное дело

В подмосковном Серпухове задержали четверых подозреваемых в вымогательстве. Угрожая местному жителю физической расправой, они требовали заплатить им за неразглашение информации о якобы возможной его причастности к незаконному обороту наркотиков.

Он отдал 100 тысяч рублей и два дорогих телефона, но позднее все же  обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленники отправлены под домашний арест, передает "ТВ Центр".

В МВД полагают, что вымогатели действовали по такому сценарию уже не в первый раз.

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