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Николаев устроил грандиозную вечеринку для четырехлетней дочери

14:01
  • среда
  • 23 октября 2019

Малышку поздравили дети Примадонны

Композитор Игорь Николаев и певица Юлия Проскурякова на широкую ногу отметили день рождения своей дочери Вероники. 
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8 октября ребенку Николаева и Проскуряковой исполнилось четыре года. Родители вручили малышке подарки и торт, однако вечеринку они отложили на вторую половину месяца. 

23 октября Николаев выложил в сториз Instagram фотографию, на которой его дочка принимает подарки. Праздник по случаю дня рождения все-таки состоялся. Его провели в ресторане в поселке Барвиха. Зал украсили в розовые тона, повсюду были шарики и фигуры кукол. Детей развлекали аниматоры в костюмах игрушек. "Поздравили маленькую принцессу Нику с днем рождения!" - написано на фото с вечеринки.  

 

По данным портала 7days.ru, поздравить Веронику пришли в том числе дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Малыши давно знакомы. Судя по фото в СМИ, звездные дети повеселились на славу. 

Напомним, Николаев и Проскурякова поженились в 2010 году. Для музыканта это стал третий брак, а для певицы первый.

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