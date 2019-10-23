Николаев устроил грандиозную вечеринку для четырехлетней дочери

Малышку поздравили дети Примадонны

Композитор Игорь Николаев и певица Юлия Проскурякова на широкую ногу отметили день рождения своей дочери Вероники.

8 октября ребенку Николаева и Проскуряковой исполнилось четыре года. Родители вручили малышке подарки и торт, однако вечеринку они отложили на вторую половину месяца.

23 октября Николаев выложил в сториз Instagram фотографию, на которой его дочка принимает подарки. Праздник по случаю дня рождения все-таки состоялся. Его провели в ресторане в поселке Барвиха. Зал украсили в розовые тона, повсюду были шарики и фигуры кукол. Детей развлекали аниматоры в костюмах игрушек. "Поздравили маленькую принцессу Нику с днем рождения!" - написано на фото с вечеринки.

По данным портала 7days.ru, поздравить Веронику пришли в том числе дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Малыши давно знакомы. Судя по фото в СМИ, звездные дети повеселились на славу.

Напомним, Николаев и Проскурякова поженились в 2010 году. Для музыканта это стал третий брак, а для певицы первый.