"Очень модный человек": Путин подшутил над президентом Египта

Абдель Фаттах ас-Сиси скопировал стиль российского президента

Президент России Владимир Путин пошутил по поводу галстука своего египетского коллеги Абделя Фаттаха ас-Сиси.

Российский лидер заметил, что у них похожие галстуки. "Очень модный человек", - пошутил Путин на форуме "Россия-Африка".

Накануне у Путина состоялась встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Оба лидера, не сговариваясь, выбрали одинаковую одежду - цвета костюма, галстука и рубашки полностью совпали.

23 октября в Сочи стартовал экономический форум "Россия-Африка", он продлится до 24 октября. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие.